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Колумбийца, подозреваемого в убийстве студента ЮФУ из Эквадора, отправили в СИЗО

Колумбийца, подозреваемого в убийстве студента ЮФУ из Эквадора, отправили в СИЗО
Советский районный суд Ростова избрал меру пресечению предполагаемому убийце 20-летнего парня из Эквадора. Колумбиец Андрей проведёт в СИЗО ближайшие два месяца. Заседание по делу об убийстве студента ЮФУ состоялось вечером 3 декабря.

Напомним, трагедия произошла 30 ноября в студгородке на улице Зорге. Компания студентов из Латинской Америки устроили драку, в ходе которой один из них ударил ножом 20-летнего Стивена. Молодого человека доставили в больницу, где он вскоре скончался. Как выяснилось позже, подозреваемый в убийстве — его сосед из Колумбии. Парня задержали в тот же день. Решением суда он отправился в изолятор до 1 февраля 2020 года.

Тело убитого планировали передать на родину, но родители решили сами приехать в Ростов-на-Дону.

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