Жителя Ростовской области подозревают в организации вечеринки «ковид-диссидентов» в Питере

Фото: Павел Каравашкин/ Фонтанка.ру

Дончанина задержали в Санкт-Петербурге по подозрению массовой вечеринки на Крестовском острове. По предварительным данным, 23-летний парень был одним из инициаторов встречи с сотней участников во время самоизоляции, пишет «Фонтанка».Нарушители, среди которых были дрифтеры, собрались 2 мая возле стадиона «Газпром Арена». Молодые люди устроили гонки и танцы с кальянами и кофейней на колесах. Видео с вечеринки появилось в Интернете. Пользователи Сети и журналисты назвали сбор «вечеринкой ковид-диссидентов».Запись посмотрели не только интернет-пользователи, но и полицейские. Правоохранители провели проверку и установили предполагаемых организаторов нелегального мероприятия. Одним из них оказался владелец «Мерседеса».Как было установлено, иномарка принадлежит молодому человеку из Ростовской области. Подозреваемого задержали на Васильевском острове и доставили в отдел полиции Петроградского района. В отношении него составили протокол. Вероятнее всего, дончанину придётся заплатить штраф. Какого размера он будет, решит суд.