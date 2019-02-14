В Санкт-Петербурге 21-летний житель Ростовской области попытался сжечь себя



В Санкт-Петербурге 21-летний житель Ростовской области попытался сжечь себя. Происшествие случилось в одном из торговых центров города 15 февраля около 18 часов. Об инциденте сообщило издание «Фонтанка».



Известно, что на шестом этаже комплекса парень на глазах у посетителей снял с себя кофту и начал обливаться бензином из бутылки. Очевидцы сразу же обратились к охране торгового центра. Сотрудники помешали планам молодого человека.



По данным издания, 21-летний парень приехал в Петербург из Ростовской области. Здесь он собирался увидеться со своей подругой. Однако вскоре девушка отказала ему. Тогда влюбленный и решился на отчаянный поступок.

