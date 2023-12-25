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В Ростове 41-летнего мужчину осудили на девять лет за убийство знакомого

В Ростове 41-летнего мужчину осудили на девять лет за убийство знакомого
В Ростове 41-летнего мужчину осудили на девять лет за убийство знакомого. Местного жителя обвиняли по статье «Убийство».

По версии следствия, в июне 2023 года мужчина выпивал в квартире со своим 38-летним приятелем. В какой-то момент между ними завязался конфликт. Пьяный горожанин набросился на знакомого с ножом. Он нанес ему удар в область груди. От полученного ранения мужчина скончался.

Злоумышленника задержали правоохранители. В ходе допроса он признал свою вину в полном объеме. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - добавили в СУ СК по Ростовской области.

Приговор в законную силу еще не вступил.
Фото: Rostov.ru
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