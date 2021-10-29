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Жителя Батайска осудили на восемь лет за жестокое убийство сожительницы

Жителя Батайска осудили на восемь лет за жестокое убийство сожительницы
Жителя Батайска признали виновным в убийстве, грабеже и краже, сообщает прокуратура Ростовской области. По решению суда ближайшие восемь лет он проведет в колонии строгого режима.

Как рассказали в СУ СКР по региону, в декабре 2020 года он нанес более двадцати ударов ножом своей 29-летней сожительнице. Преступление было совершено в доме злоумышленника в СНТ «Дружба» во время пьянки. От полученных травм девушка скончалась на месте. Перед этим сожитель убитой ограбил ее, а после – местный магазин.

Спустя какое-то время мужчину задержали и отправили в СИЗО. Теперь его ждет длительное тюремное заключение.
Фото: архив Сибдепо.
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