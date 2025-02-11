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Жителя Ростовской области будут судить за дачу взятки в Тверской области

Жителя Ростовской области будут судить за дачу взятки в Тверской области
Житель донского региона пойдет под суд за дачу взятки полицейскому в Тверской области. Инцидент произошел 17 декабря прошлого года.

По данным региональной прокуратуры, 31-летний житель Ростовской области ехал на своем автомобиле по городу Ржеву. Сотрудник полиции остановил мужчину. Дончанина заподозрили в замене идентификационного номера машины. Полицейские изъяли автомобиль. Переживая, что будет устроена детальная проверка, мужчина предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. Сотрудник отказался от денег и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

В прокуратуре Тверской области сообщили, что уголовное дело направлено в Ржевский городской суд для рассмотрения по существу.
Фото: DonDay
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