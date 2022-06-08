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В Азове за дачу взятки инспектору ДПС будут судить 41-летнего мужчину

В Азове за дачу взятки инспектору ДПС будут судить 41-летнего мужчину

В Азове 41-летний мужчина оказался на скамье подсудимых. Он дал сотруднику ДПС взятку в размере 25 тысяч рублей, чтобы тот избавил его от «административки». Инцидент случился утром 28 марта.

Мужчина сел за руль своей «Шкоды» в состоянии алкогольного опьянения. Однако далеко ему уехать не удалось - его остановил инспектор ДПС. Правоохранитель попросил шофера пройти освидетельствование, но тот отказался. Вместо этого водитель предложил решить вопрос полюбовно. Он дал инспектору 25 тысяч рублей, чтобы тот не привлекал его к административной ответственности. Полицейский сообщил о взятке в дежурную часть, после чего водителя задержали.

- На мужчину завели уголовное дело по статье о даче взятки. Материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: navigato.ru
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