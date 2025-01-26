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Жители Вятской больше месяца добиваются ремонта на сгоревшем этаже в доме

Жители Вятской больше месяца добиваются ремонта на сгоревшем этаже в доме
В Ростове жители дома № 41 на улице Вятской больше месяца не могут добиться ремонта на девятом этаже, который уничтожил пожар. Огонь вспыхнул в кладовке общего пользования 9 декабря 2024 года.

Коридор с семью квартирами полностью затянуло дымом. Стены покрылись копотью. Входные двери и пластиковые выключатели света поплавились от высокой температуры, а остекление на общем балконе лопнуло. В результате пожара погибли 94-летняя женщина и двое мужчин, 41 года и 46 лет.

– Сотрудники управляющей компании «залатали» оконные проёмы целлофаном. Но всю эту конструкцию сорвал ветер. На этаже полтора месяца стоит жуткий холод, который просачивается в квартиры, — рассказали DonDay местные жители.

Из-за тяжелых условий люди начали съезжать. Оставшиеся пытаются добиться восстановления этажа. Однако из-за того, что помещения общего пользования находятся в долевой собственности всех владельцев квартир, помощи ждать не приходится.

- В управляющей компании сказали, что ответственность за состояние этажа несут все собственники. То же касается и расходов на ремонт. Но мы просто не в состоянии его оплатить из своих карманов, - добавили жильцы.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Экспертиза должна установить виновника возгорания. В администрации Ростова заявили, что после этого будут направлены исковые требования для взыскания денег на ремонт.

Однако жильцы не рассчитывают на разрешение проблемы в ближайшее время. Люди опасаются, что проведут и следующую половину зимы в тяжелых условиях.
Фото: DonDay
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