Жители Вятской больше месяца добиваются ремонта на сгоревшем этаже в доме

Фото: DonDay

В Ростове жители дома № 41 на улице Вятской больше месяца не могут добиться ремонта на девятом этаже, который уничтожил пожар. Огонь вспыхнул в кладовке общего пользования 9 декабря 2024 года.Коридор с семью квартирами полностью затянуло дымом. Стены покрылись копотью. Входные двери и пластиковые выключатели света поплавились от высокой температуры, а остекление на общем балконе лопнуло. В результате пожара погибли 94-летняя женщина и двое мужчин, 41 года и 46 лет.– Сотрудники управляющей компании «залатали» оконные проёмы целлофаном. Но всю эту конструкцию сорвал ветер. На этаже полтора месяца стоит жуткий холод, который просачивается в квартиры, — рассказали DonDay местные жители.Из-за тяжелых условий люди начали съезжать. Оставшиеся пытаются добиться восстановления этажа. Однако из-за того, что помещения общего пользования находятся в долевой собственности всех владельцев квартир, помощи ждать не приходится.- В управляющей компании сказали, что ответственность за состояние этажа несут все собственники. То же касается и расходов на ремонт. Но мы просто не в состоянии его оплатить из своих карманов, - добавили жильцы.По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Экспертиза должна установить виновника возгорания. В администрации Ростова заявили, что после этого будут направлены исковые требования для взыскания денег на ремонт.Однако жильцы не рассчитывают на разрешение проблемы в ближайшее время. Люди опасаются, что проведут и следующую половину зимы в тяжелых условиях.