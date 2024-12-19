В Ростове в доме на Вятской спустя девять дней после пожара включили свет

Фото: DonDay

В Ростове жителям дома № 41 на улице Вятской вернули свет спустя девять дней. Девятый этаж был обесточен после крупного пожара с тремя погибшими 9 декабря.Помимо проводки, из-за высокой температуры поплавились пластиковые выключатели, окна и двери. Несмотря на решение проблемы со светом, люди снова просят помощи.Жильцы пытаются добиться ремонта в обгоревшем коридоре общего пользования. По информации издания DonDay, после ЧП некоторые семьи уехали. На этаже остались пенсионеры. Они просто не смогут купить за свой счет необходимые материалы и самостоятельно привести этаж в порядок., что в результате ЧП от отравления дымом скончались 94-летняя женщина и двое мужчин: 41 и 46 лет.