Над Азовским морем сбили два БПЛА

Над Азовским морем сбили два БПЛА
Над Азовским морем сбили два беспилотника. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО работали 5 сентября с 8:00 до 10:00.

Ранее над акваторией Азовского моря уже сбивали один беспилотник. Его зафиксировали в ночь на 5 сентября.
