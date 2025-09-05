Под Ростовом разыскивают пропавшего 47-летнего мужчины, которому требуется медицинская помощь

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ведутся поиски 47-летнего мужчины, которому требуется медицинская помощь. С 4 августа его местонахождение остается неизвестным.Сергей Пискунов проживает в Батайске. Месяц назад он пропал. Сначала его близкие попытались найти его самостоятельно. Когда эти усилия не принесли результатов, они обратились в полицию, а позже к поискам присоединились добровольцы.Мужчина ростом 175 сантиметров отличается худощавым телосложением, седыми волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем были синяя футболка, светлые шорты и серые шлепанцы.Если у вас есть информация о местонахождении Сергея Пискунова, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.