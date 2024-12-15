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В Ростове после пожара жители дома на Вятской шесть дней остаются без света

В Ростове после пожара жители дома на Вятской шесть дней остаются без света
В Ростове почти неделю жители дома № 41 на улице Вятской находятся без света. С 9 декабря электричества нет на девятом этаже, где произошел крупный пожар. Об этом пишет DonDay.

— Обращались в управляющую компанию, но официальные лица молчат. Электрики сказали, что новая проводка появится только, когда от копоти вымоют весь этаж. Кто должен этим заниматься — непонятно, — цитирует слова жильцов издание.

На обгоревшем этаже находится семь квартир. Несколько семей уже съехали из-за коммунальной проблемы. Собственники просят помощи у городской власти в восстановлении электричества.

Напомним, что в результате пожара погибли три человека. От отравления дымом скончались 94-летняя женщина и двое мужчин: 41 и 46 лет.
Фото: DonDay
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