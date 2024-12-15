В Ростове после пожара жители дома на Вятской шесть дней остаются без света

Фото: DonDay

В Ростове почти неделю жители дома № 41 на улице Вятской находятся без света. С 9 декабря электричества нет на девятом этаже, где произошел крупный пожар. Об этом пишет DonDay.— Обращались в управляющую компанию, но официальные лица молчат. Электрики сказали, что новая проводка появится только, когда от копоти вымоют весь этаж. Кто должен этим заниматься — непонятно, — цитирует слова жильцов издание.На обгоревшем этаже находится семь квартир. Несколько семей уже съехали из-за коммунальной проблемы. Собственники просят помощи у городской власти в восстановлении электричества.Напомним, что в результате пожара погибли три человека. От отравления дымом скончались 94-летняя женщина и двое мужчин: 41 и 46 лет.