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В Ростове жители девятиэтажки на Вятской провели ночь без света из-за пожара

В Ростове жители девятиэтажки на Вятской провели ночь без света из-за пожара
В Ростове жители дома № 41 на улице Вятской ночь провели без электричества. Причиной отключения стал крупный пожар на девятом этаже 9 декабря. Огонь вспыхнул около 19:00.

По информации издания DonDay, местные жители остались без света больше чем на половину суток. Его включили только к 10:00.

В результате пожара погибли три человека. Двое мужчин и 94-летняя женщина скончались от отравления дымом. Еще троих людей удалось спасти.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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