В Ростове жители девятиэтажки на Вятской провели ночь без света из-за пожара

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове жители дома № 41 на улице Вятской ночь провели без электричества. Причиной отключения стал крупный пожар на девятом этаже 9 декабря. Огонь вспыхнул около 19:00.По информации издания DonDay, местные жители остались без света больше чем на половину суток. Его включили только к 10:00.В результате пожара погибли три человека. Двое мужчин и 94-летняя женщина скончались от отравления дымом. Еще троих людей удалось спасти.