Жители Ростовской области сообщают о сбое в работе мессенджера Телеграмм

Жители Ростовской области сообщают о сбое в работе мессенджера Телеграмм

Жители Ростовской области сообщают о сбое в работе мессенджера Телеграмм. Утром 16 марта в работе мессенджера произошёл сбой, о котором массово сообщили пользователи.

По данным сайта Сбой.рф, жалобы на работу мессенджера поступили от более чем двух тысяч человек из разных регионов России, включая Ростовскую область.

Пользователи столкнулись с невозможностью отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Одна из жительниц Ростова, Ольга, поделилась, что отправка фотографии её маме заняла целых 10 минут. Ростовчанка отметила, что если сообщения еще могут отправляться, то медиафайлы могут загружаться и дольше 10 минут.

Проблемы с доступом к Телеграмм фиксируются уже не первый месяц. С начала 2026 года пользователи отмечают значительное замедление работы мессенджера.
Еще по теме:

