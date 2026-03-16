Фото: ИИ

Жители Ростовской области сообщают о сбое в работе мессенджера Телеграмм. Утром 16 марта в работе мессенджера произошёл сбой, о котором массово сообщили пользователи.По данным сайта Сбой.рф, жалобы на работу мессенджера поступили от более чем двух тысяч человек из разных регионов России, включая Ростовскую область.Пользователи столкнулись с невозможностью отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Одна из жительниц Ростова, Ольга, поделилась, что отправка фотографии её маме заняла целых 10 минут. Ростовчанка отметила, что если сообщения еще могут отправляться, то медиафайлы могут загружаться и дольше 10 минут.Проблемы с доступом к Телеграмм фиксируются уже не первый месяц. С начала 2026 года пользователи отмечают значительное замедление работы мессенджера.