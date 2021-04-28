Жители Ростовской области приняли участие в «Диктанте Победы»

В четверг, 29 апреля, в Ростовской области состоялась ежегодная международная историко-патриотическая акция «Диктант Победы» в рамках проекта «Историческая память», организованного партией «Единая Россия».Около 35 тысяч жителей Дона проверили, насколько они знакомы с датами и событиями Великой Отечественной войны. Тест прошёл на платформе диктантпобеды.рф и ещё на 630 площадках региона: в образовательных организациях, учреждениях культуры, в отделениях Минобороны, Росгвардии, МВД и МЧС.- Ежегодно число участников акции увеличивается. Внимание и интерес к диктанту говорят о том, что люди хотят сохранить память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, - рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.Задания включали вопросы не только о сражениях, известных каждому в России и мире, но и о не менее значимых событиях ВОВ, происходивших на юге страны.- Вопросы были подготовлены специалистами, профессиональными историками. Каждый мог найти в них что-то новое, чего бы он не знал, захотел изучить и рассказать другим, - отметил депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, регкоординатор проекта «ЕР» «Историческая память» Олег Соловьёв.Одной из значимых площадок для диктанта оказался народный военно-исторический музей «Самбекские высоты». Здесь задания теста выполнял Герой России, генерал-лейтенант Валерий Горбенко.Также участниками акции стали члены состава Донского спасательного центра МЧС России.- Офицеры, солдаты и гражданский персонал проявили интерес к диктанту. Мы гордимся подвигами Красной армии и советского народа, с благодарностью чтим память о героях и считаем необходимым сберечь и передать знания о войне 1941-1945 годов следующим поколениям, - подчеркнул замначальника центра по воспитательной работе — начальник отделения подполковник Максим Ложков.Результаты «Диктанта Победы» будут известны в июне. Победители на федеральном уровне станут почётными остями парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая 2022 года. Выпускникам 11-х классов, которые также принимали активное участие в диктанте, добавят по несколько дополнительных баллов при поступлении в вузы.Напомним, что накануне диктанта в области проходили встречи молодежи и ветеранов, партийные активисты организовали работу по благоустройству на мемориалах Великой Отечественной войны.