Жители Ростова стали свидетелями последнего в 2023 году полнолуния

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В Ростове-на-Дону жители стали свидетелями последнего в 2023 году полнолуния. Необычное природное явление смогли заметить горожане в ночь на 27 декабря.Снимки ночного светила местные жители опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что вокруг Луны образовалось радужное кольцо. Такое явление называют эффектом гало. При этом Луна ярко освещала туманное небо. Некоторые даже сравнили ее с фонарем.- А я-то думаю, что она так слепит? Думал, фонарь на улице, - добавил пользователь в комментариях.Причиной яркого свечения в небе стала холодная Луна – последнее полнолуние в году. Такое название явление получило, так как наблюдается зимой.Эффект гало - вторичное свечение вокруг источника света, имеющего форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли». Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет разлагается в спектр. Это делает гало похожим на радугу.