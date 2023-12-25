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Жители Ростовской области стали свидетелями лунного гало

Жители Ростовской области стали свидетелями лунного гало
Жители Азовского района стали свидетелями лунного гало. Необычное небесное явление можно было наблюдать в ночь на 25 декабря. Снимки луны местные жители опубликовали в соцсетях.

Свидетелями эффекта гало стали жители в Кагальнике. На кадрах видно, что вокруг ночного светила образуется кольцо. В то время как сама луна ярко сверкает в небе. Однако нередко подобное явление является предвестником непогоды. Накануне синоптики обещали в донском регионе дожди.

Эффект гало - группа атмосферных оптических явлений, которые характеризуются возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте примерно 5 –10 км.
Фото: СоцСети
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