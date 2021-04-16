Жители Новочеркасска несут цветы к месту смертельного ДТП с подростками
Жители Новочеркасска и прилегающих населенных пунктов несут цветы к дереву, в которое врезались школьники на машине. Новочеркасцы хотят почтить память пятерых подростков, разбившихся в ДТП утром 18 апреля.
Компания из шести школьников накануне отмечала день рождения. 14-летний именинник предложил покататься ночью на машине. Ребята собрались после полуночи. Виновник торжества тайком взял ключи от родительского авто «Хендай Солярис» и сел за руль. Друзья катались по ночному городу несколько часов. К утру они решили вернуться домой. Около 4:30 на улице Машиностроителей юный водитель не справился с управлением. Иномарка на высокой скорости врезалась в дерево, практически разбившись вдребезги.
В результате аварии пять подростков - именинник, две девочки 14 и 15 лет, два мальчика 13 и 15 лет, - скончались на месте ДТП. Школьники получили травмы, не совместимые с жизнью. Выжил только один мальчик. Сейчас 15-летний пассажир находится в коме и едва держится за жизнь. На его странице в соцсети сотни знакомых и просто неравнодушных людей написали пожелания выздоровления и слова поддержки. На этой же странице мальчик опубликовал свою последнюю видео-историю из иномарки - за час до трагедии.
По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль.