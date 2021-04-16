Погибшие в аварии подростки из Новочеркасска праздновали день рождения
Стали известны подробности жуткого ДТП, в котором насмерть разбились пять подростков. Происшествие случилось рано утром 18 апреля в Новочеркасске.
Накануне трагедии, 16 апреля, учащемуся школы №15 Ивану Е. (прим. - имя изменено) исполнилось 14 лет. На следующий день подросток решил отметить день рождения со своими друзьями. По информации телеграм-канала LifeShot, 17 апреля компания отправилась на ночной квест.
Школьники отправились по домам около полуночи. Один из мальчиков вернулся к своей квартире на улице Грушевской, но ему никто не открыл дверь. Вероятно, родители уже спали и не слышали стука. Тогда школьник позвонил друзьям. Те пригласили его прокатиться по ночному городу.
Именинник незаметно взял у родителей ключи от машины «Хендай Солярис» и сел за руль. Компания каталась несколько часов. В сторону дома ребята направились только к утру. Когда они проезжали по улице Машиностроителей, юный водитель не справился с управлением. На высокой скорости иномарка врезалась в дерево. 13-летний и 15-летний мальчики, а также 14-летняя и 15-летняя девочки вместе с водителем скончались на месте ДТП. Подростки получили травмы, несовместимые с жизнью. Выжить удалось только 15-летнему пассажиру, который сидел сзади. Однако мальчик сейчас находится в коме. Врачи БСМП Новочеркасска до сих пор борются за его жизнь.
Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту смертельной аварии с несовершеннолетними.