После ДТП, в котором погибли подростки из Новочеркасска, возбудили уголовное дело
В Новочеркасске после смертельного ДТП, в котором погибли пять подростков, возбудили уголовное дело. Происшествие случилось на улице Машиностроителей, 6А ранним утром 18 апреля.
Школьники решили прокатиться на иномарке по ночному городу после празднования дня рождения. 14-летний виновник торжества тайком взял ключи от родительской машины «Хендай Солярис» и сел за руль. Компания разъезжала по Новочеркасску до самого утра. Около 4 часов юный водитель не справился с управлением. Автомобиль выбросило на обочину. На высокой скорости транспорт влетел в дерево. 14-летний водитель, две девочки 14 и 15 лет, а также два мальчика 13 и 15 лет разбились насмерть. Один из пассажиров, сидевших сзади, остался жив. Сейчас 15-летний подросток находится в состоянии комы в БСМП города Новочеркасск.
Прокуратура Ростовской области проверила решение правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть». Как сообщили в надзорном ведомстве, в связи с количеством пострадавших и с учётом их несовершеннолетнего возраста было принято решение о передаче уголовного дела в следственное управление СК РФ по РО для дальнейшего расследования.