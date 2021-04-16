Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о ДТП с погибшими подростками
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин будет контролировать дело о смертельном ДТП с подростками в Новочеркасске. Специалисты отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления уже занялись расследованиям этой страшной аварии. При этом председатель СК РФ поручил доложить обо всех обстоятельствах произошедшей аварии.
Трагедия случилась ранним утром 18 апреля. Шесть подростков отмечали день рождения. Ночью компания решила покататься на авто. 14-летний виновник торжества тайком взял ключи у родителей от машины и сел за руль «Хендай Солярис». Школьники разъезжали по ночному городу до утра. Около 4 часов подростки решили вернуться домой. Юный водитель ехал по улице Машиностроителей, направляясь в сторону микрорайона Молодежного. В районе дома № 6А мальчик не справился с управлением. Иномарка на скорости врезалась в дерево и разбилась вдребезги.
В результате жуткого ДТП погибли две девочки 14 и 15 лет, два мальчика 13 и 15 лет и 14-летний именинник-водитель. Из всей компании выжил только 15-летний пассажир. Подросток сейчас находится в коме в местной БСМП.
По факту аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».