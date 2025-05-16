Жители Каменска поделились кадрами состояние реки Северский Донец

Фото: соцсети

Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области поделились кадрами состояние реки Северский Донец. Фотографии были опубликованы в социальных сетях.На снимках видно, что на берегу реки лежит множество сухих веток. Вода имеет необычный цвет. Возможно, произошёл очередной сброс отходов. Даже без специальных знаний можно понять, что река нуждается в очистке и исследовании.Однако состояние реки всё ещё вызывает беспокойство. Ранее горожане уже сообщали о загрязнении и обмелении реки. К сожалению, ситуация не изменилась.