Жители Каменска поделились кадрами состояние реки Северский Донец
Жители Каменска-Шахтинского Ростовской области поделились кадрами состояние реки Северский Донец. Фотографии были опубликованы в социальных сетях.
На снимках видно, что на берегу реки лежит множество сухих веток. Вода имеет необычный цвет. Возможно, произошёл очередной сброс отходов. Даже без специальных знаний можно понять, что река нуждается в очистке и исследовании.
Однако состояние реки всё ещё вызывает беспокойство. Ранее горожане уже сообщали о загрязнении и обмелении реки. К сожалению, ситуация не изменилась.