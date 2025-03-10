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Жители Ростова недовольны состоянием автодороги на улице 4-й Кольцевой

Жители Ростова недовольны состоянием автодороги на улице 4-й Кольцевой
Ростовчане обратились в редакцию Donday с жалобой на состояние дороги. По словам горожан, ремонт асфальта проводится здесь уже несколько лет, но ситуация не улучшается. 

— За два года владения машиной мне ни разу не удалось доехать до дома по ровной дороге, — сетует один из местных жителей.

Ремонтники снимают старое покрытие раз в три месяца, но новый асфальт кладут либо ночью, либо днём.

— Приходится каждый раз привыкать к новым ямам, — отмечает местная жительница.

Автомобилистам приходится часто ремонтировать машины: гнутся диски на колёсах, быстрее изнашивается подвески.

— В 2023 году из-за ямы пришлось потратить больше 50 тысяч рублей на ремонт ходовой, — рассказал один из автовладельцев.

Жители устали от бесконечного ремонта, который не улучшает состояние дороги.
Фото: Дондей
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