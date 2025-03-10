Жители Ростова недовольны состоянием автодороги на улице 4-й Кольцевой

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Ростовчане обратились в редакцию Donday с жалобой на состояние дороги. По словам горожан, ремонт асфальта проводится здесь уже несколько лет, но ситуация не улучшается.— За два года владения машиной мне ни разу не удалось доехать до дома по ровной дороге, — сетует один из местных жителей.Ремонтники снимают старое покрытие раз в три месяца, но новый асфальт кладут либо ночью, либо днём.— Приходится каждый раз привыкать к новым ямам, — отмечает местная жительница.Автомобилистам приходится часто ремонтировать машины: гнутся диски на колёсах, быстрее изнашивается подвески.— В 2023 году из-за ямы пришлось потратить больше 50 тысяч рублей на ремонт ходовой, — рассказал один из автовладельцев.Жители устали от бесконечного ремонта, который не улучшает состояние дороги.