Жители Ростова недовольны состоянием автодороги на улице 4-й Кольцевой
Ростовчане обратились в редакцию Donday с жалобой на состояние дороги. По словам горожан, ремонт асфальта проводится здесь уже несколько лет, но ситуация не улучшается.
— За два года владения машиной мне ни разу не удалось доехать до дома по ровной дороге, — сетует один из местных жителей.
Ремонтники снимают старое покрытие раз в три месяца, но новый асфальт кладут либо ночью, либо днём.
— Приходится каждый раз привыкать к новым ямам, — отмечает местная жительница.
Автомобилистам приходится часто ремонтировать машины: гнутся диски на колёсах, быстрее изнашивается подвески.
— В 2023 году из-за ямы пришлось потратить больше 50 тысяч рублей на ремонт ходовой, — рассказал один из автовладельцев.
Жители устали от бесконечного ремонта, который не улучшает состояние дороги.