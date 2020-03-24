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Дончан старше 65 лет попросили уйти на самоизоляцию

Дончан старше 65 лет попросили уйти на самоизоляцию
Фото: i.mycdn.me

В Ростовской области с субботы, 28 марта, начинают действовать новые ограничения в связи с коронавирусом.

Распоряжение «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» 27 марта подписал губернатор региона Василий Голубев. Помимо запретов на работу торговых центров, салонов красоты, стоматологий и других объектов, документ содержит ряд рекомендаций. Так, с 28 марта жителей донского региона старше 65 лет просят уйти на самоизоляцию. Такой же рекомендации просят придерживаться и людей с хроническими заболеваниями.
«Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах», - говорится в документах.

Напомним, 27 марта в Ростовской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусной инфекции. Коронавирус выявлен в Азовском районе у жителя, вернувшегося из поездки во Францию. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 1 463 человек.

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