Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области из-за коронавируса запретили курение кальянов в общественных местах

В Ростовской области из-за коронавируса запретили курение кальянов в общественных местах
В Ростовской области ввели запрет на курение кальянов в общественных местах. Об этом говорится в распоряжении губернатора, опубликованном 27 марта.

На неопределённое время жителям донского региона запретили использовать данный вид курительных приборов. Дело в том, что кальян может может стать источником заражения коронавирусом. Курящие используют одноразовые пластики наконечники, тем не менее они не проходят стерилизацию. Это касается и самого мундштука – в заведениях его не обрабатывают антисептическими средствами. Более того, курящие люди больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией, так как у них ослаблены лёгкие, а новая болезнь поражает именно этот орган.

В распоряжении также говорится о запрете работы кафе, стоматологий, торговых центров, библиотек и других объектов. Жителей Ростовской области, особенно пенсионеров, призвали уйти на самоизоляцию.

В Ростовской области по состоянию на 27 марта выявлено два случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у туристов из Таиланда и Франции.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.