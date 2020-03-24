В Ростовской области из-за коронавируса запретили курение кальянов в общественных местах



В Ростовской области ввели запрет на курение кальянов в общественных местах. Об этом говорится в распоряжении губернатора, опубликованном 27 марта.



На неопределённое время жителям донского региона запретили использовать данный вид курительных приборов. Дело в том, что кальян может может стать источником заражения коронавирусом. Курящие используют одноразовые пластики наконечники, тем не менее они не проходят стерилизацию. Это касается и самого мундштука – в заведениях его не обрабатывают антисептическими средствами. Более того, курящие люди больше подвержены заражению коронавирусной инфекцией, так как у них ослаблены лёгкие, а новая болезнь поражает именно этот орган.



В распоряжении также говорится о запрете работы кафе, стоматологий, торговых центров, библиотек и других объектов. Жителей Ростовской области, особенно пенсионеров, призвали уйти на самоизоляцию.



В Ростовской области по состоянию на 27 марта выявлено два случая заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у туристов из Таиланда и Франции.