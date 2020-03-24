Жителей Ростовской области попросили воздержаться от посещения храмов



Фото: vperedsp.ru

Новые ограничения в связи с коронавирусом начнут действовать в Ростовской области с 28 марта. С этого дня на Дону перестанут функционировать объекты общественного питания, торговые центры, салоны красоты и ряд других объектов, в том числе стоматологии.



Запреты вводит распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева, которое он подписал 27 марта. Помимо ограничительных мер, документ содержит ряд рекомендаций. Так, жителей Ростовской области старше 65 лет просят уйти в самоизоляцию, всем остальным рекомендуют не покидать пределов своего населённого пункта.



Помимо этого, дончан просят воздержаться от посещения религиозных и культовых учреждений.



Добавим, что РПЦ в связи с распространением коронавирусной инфекции также приняла ряд мер. Так, в храмах ввели в обиход одноразовые стаканчики и ватные палочки. Тем не менее, жителей Ростовской области просят пока не ходить в церковь и вообще стараться выходить из дома только по острой необходимости.

