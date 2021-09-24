Жителей Ростовской области предупредили о тумане в ближайшие сутки

Жителей Ростовской области предупредили о тумане. Непогода продержится в регионе ближайшие несколько суток.По данным синоптиков Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых местах ночью и утром 28-29 сентября в Ростовской области прогнозируют туман. Это связано с тем, что в районах температура воздуха упадет до 0 градусов, а соединение еще теплой земли и достаточно холодного воздуха спровоцирует возникновение тумана.В связи с непогодой нужно быть предельно внимательными на дорогах. Дело в том, что плохая видимость из-за тумана делает расстояние до приближающегося авто больше, чем кажется в действительности. Это говорит о высоком риске ДТП.Водителям и пешеходам нужно быть особо внимательными на дорогах во время тумана. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими авто.