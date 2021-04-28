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Жителей Ростова-на-Дону предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об опасности на дорогах из-за тумана
Спасатели предупредили о тумане в ближайшие сутки в Ростове. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 1 и 2 мая ночью и в утренние часы.

Плохая видимость из-за тумана может спровоцировать ДТП, поэтому водителям нужно придерживаться определенных правил. Автомобилистам нужно следить за соблюдением скоростного режима и дистанции, а также не забывать о противотуманных фарах.

Пешеходам переходить дорогу только в разрешенных местах, иметь на одежде светоотражающие элементы. Действия каждого участника дорожного движения, в том числе пешехода, должны быть понятны и безопасны.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.

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