Жителей Ростова-на-Дону предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

Спасатели предупредили о тумане в ближайшие сутки в Ростове. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 1 и 2 мая ночью и в утренние часы.Плохая видимость из-за тумана может спровоцировать ДТП, поэтому водителям нужно придерживаться определенных правил. Автомобилистам нужно следить за соблюдением скоростного режима и дистанции, а также не забывать о противотуманных фарах.Пешеходам переходить дорогу только в разрешенных местах, иметь на одежде светоотражающие элементы. Действия каждого участника дорожного движения, в том числе пешехода, должны быть понятны и безопасны.В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 112.