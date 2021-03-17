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Жителей Ростова предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

Жителей Ростова предупредили об опасности на дорогах из-за тумана
В Ростове в ближайшие несколько дней ожидается туман и плохая видимость на дорогах. Об этом сообщили в ГО и ЧС города Ростова.

По данным синоптиков, 20,21 и 22 марта в регионе и донской столице прогнозируется туман. Статистика дорожных происшествий указывает на то, что в условиях резкого снижения видимости, вызванного туманом, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий.

В связи с непогодой вероятно возникновение ЧС. Автомобилистам стоит держать дистанцию и передвигаться только с включенными фарами. Пешеходам в условиях плохой видимости также необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы.


В случае возникновения ЧС, просьба звонить по номеру 112.

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