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Водителей предупредили о сильном тумане в Ростовской области

Водителей предупредили о сильном тумане в Ростовской области
В ближайшие часы в донском регионе ожидается сильный туман. ГУ МЧС России по Ростовской области сообщает, что такая непогода сохранится в первой половине дня 20 октября.

В Ростовской области и регионе утром произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В связи с плохой видимостью из-за сильного тумана автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо обязательно включать ближний свет фар и «противотуманок», соблюдать дистанцию и скоростной режим с другими авто, не совершать обгоны, опережения и опасные маневры.

Ростовчане делятся фотографиями, сделанными утром во время тумана, и публикуют в соцсетях последствия ДТП.

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