Водителей предупредили о сильном тумане в Ростовской области



В ближайшие часы в донском регионе ожидается сильный туман. ГУ МЧС России по Ростовской области сообщает, что такая непогода сохранится в первой половине дня 20 октября.



В Ростовской области и регионе утром произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В связи с плохой видимостью из-за сильного тумана автомобилистам рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах. Необходимо обязательно включать ближний свет фар и «противотуманок», соблюдать дистанцию и скоростной режим с другими авто, не совершать обгоны, опережения и опасные маневры.



Ростовчане делятся фотографиями, сделанными утром во время тумана, и публикуют в соцсетях последствия ДТП.