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Жителей Ростова призвали не выходить на улицу из-за урагана

Жителей Ростова призвали не выходить на улицу из-за урагана
Мощный ураган обрушился на Ростов в День народного единства. Утром 4 ноября в городе поднялся сильный ветер и полил дождь.

Порывы воздуха достигают до 30 метров в секунду. Они уже повалили минимум 10 деревьев в разных районах города. Кроме того, несколько улиц города были обесточены из-за аварий на электросетях.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко призвал местных жителей не выходить на улицу без особой необходимости.

Отметим, что непогода в регионе может сохраниться до конца суток.
Фото: Ростов.Ру
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