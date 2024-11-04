Жителей Ростова призвали не выходить на улицу из-за урагана

Фото: Ростов.Ру

Мощный ураган обрушился на Ростов в День народного единства. Утром 4 ноября в городе поднялся сильный ветер и полил дождь.Порывы воздуха достигают до 30 метров в секунду. Они уже повалили минимум 10 деревьев в разных районах города. Кроме того, несколько улиц города были обесточены из-за аварий на электросетях.Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко призвал местных жителей не выходить на улицу без особой необходимости.Отметим, что непогода в регионе может сохраниться до конца суток.