Последствия урагана в Ростовской области утром 2 ноября

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В сети публикуют последствия урагана в Ростовской области. Сильный ветер 2 ноября стал причиной падения столбов и деревьев.Стоит отметить, что 1 ноября ГУ МЧС по Ростовской области объявило штормовое предупреждение о непогоде. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни в донском регионе прогнозируют осадки, заморозки и сильный ураганный ветер, порывы которого достигнут 27 метров в секунду.Ураганный ветер уже стал причиной нескольких происшествий. Так, в Аксае порывы ветра снесли столб на улице Садовой, а на Чехова ветер повалил дерево. К счастью, в этот момент никого рядом не оказалось и никто не пострадал.В связи с ухудшением погодных условий жителей донского региона просят быть осторожнее. Людям рекомендуют избегать деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи, так как из-за непогоды они могут стать причиной травм.