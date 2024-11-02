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Ростовчанам рассказали, когда закончится штормовой ветер в городе

Ростовчанам рассказали, когда закончится штормовой ветер в городе
Ростовчанам рассказали, когда закончится штормовой ветер. Ослабление прогнозируется 2 ноября к 22:00. Однако сохранятся порывы до 18 метров в секунду. Об этом сообщили глава администрации города Алексей Логвиненко.

Сильный ветер до 30 метров в секунду поднялся в Ростовской области вечером 1 ноября. За ночь мощные потоки воздуха повалили более 20 деревьев в донской столице. На улице Суворова массивный ствол перекрыл проезжую часть. На вызов прибыли сотрудники коммунальных служб, которые принялись устранять последствия происшествия.

Напомним, что в ближайшие дни, помимо сильного ветра, на регион обрушатся осадки. Синоптики прогнозируют ледяные дожди и гололед.
Фото: Ростов.Ру
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