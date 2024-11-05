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Жителей Ростова с 6 ноября ожидают мощные магнитные бури

Жителей Ростова с 6 ноября ожидают мощные магнитные бури
На Ростов с 6 ноября обрушатся мощные магнитные бури. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно последним данным, буря накроет донскую столицу уже 6 ноября около 15:00. Удары по силе достигнут уровня G1. На следующий день шторм не прекратится. Буря будет продолжаться как минимум до 18:00.

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в эти дни. Чтобы этого избежать, следует больше отдыхать, а также употреблять полезную для организма еду. Не стоит также злоупотреблять кофе.
Фото: Rostov.ru
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