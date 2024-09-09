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Жителей Ростова с 10 сентября ожидают мощные магнитные бури

Жителей Ростова с 10 сентября ожидают мощные магнитные бури
В Ростове с 10 сентября жителей ожидают мощные магнитные бури. Соответствующую информацию опубликовали специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

По данным синоптиков, геомагнитная буря начнется около 15:00, а к 18:00 усилится до уровня G1. На следующий день, 11 сентября, шторм обретет новую силу. Уровень ударов достигнет отметки G2. Завершится буря только к 12:00.

Метеозависимые люди в этот день могут почувствовать себя плохо. Чтобы улучшить самочувствие, нужно отказаться от тяжелой умственной и физической нагрузки. Также не следует употреблять жирную пищу и кофе.
Фото: Rostov.ru
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