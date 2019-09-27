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Житель Ростовской области получил год тюрьмы из-за 100 рублей

Житель Ростовской области получил год тюрьмы из-за 100 рублей
Из-за сотни рублей мужчина в Ростовской области отправился на год в колонию. Его признали виновным по статье о грабеже.

Происшествие случилось в Батайске. Около 4 часов утра обвиняемый отдыхал в кафе. В какой-то момент он подошёл к одному из посетителей и предложил ему выйти на улицу. Отойдя немного от заведения, он стал требовать, чтобы незнакомец дал ему сто рублей. Получив отказ, злоумышленник ударил мужчину по лицу, от чего потерпевший упал на землю. Он сорвал с его плеча сумку и убежал. Сумма ущерба составила более 22 тысяч рублей.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело. Приговором Батайского городского суда его признали виновным и назначили наказание в виде одного года колонии общего режима.

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