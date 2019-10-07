В Ростове приговорили рецидивиста, во второй раз ограбившего парня



Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор мужчине, ограбившему прохожего. Ему назначили три года колонии общего режима.



Случай произошёл около полуночи на площади Советов. Подсудимый прогуливался в центре города и ждал, когда к нему подъедет друг. Вдруг он увидел неподалёку парня с девушкой. В парне он узнал человека, который когда-то опознал его в кабинете следователя. В картотеке суда сказано, что ранее его судили за разбой и грабёж.



Фигурант подошёл к парню и попросил одолжить ему 200 рублей. Молодой человек передал ему деньги и пошёл дальше гулять со своей девушкой. Злоумышленник последовал за ними и в какой-то момент решил поживиться. Он достал из кармана складной нож и, угрожая им, стал требовать деньги. Он забрал у парня 6 000 рублей, после чего потерпевший с девушкой ушли.



Приговором суда его признали виновным по статье «Разбой». Ему назначили наказание в виде трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима.