Женщина, похитившая в Сальске младенца, предстанет перед судом
Жительница Республики Калмыкия, похитившая младенца в Сальске, предстанет перед судом. Она обвиняется в преступлении, предусмотренном статьей Похищение человека, «совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».
По версии следствия, 25 июля 2020 года обвиняемая залезла через окно в родильное отделение ЦРБ Сальского района. Женщина похитила новорожденного мальчика, положила его в целлофановый пакет и вынесла из больницы. Затем злоумышленница отвезла ребенка к себе в Республику Калмыкию. Супругу похитительница сказала, что родила малыша сама.
Поиски длились почти 12 часов. Женщину задержали, а ребенка вернули матери. Свою вину 30-летняя похитительница признала полностью.
- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР по донскому региону.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу жительницы Калмыкии. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы.