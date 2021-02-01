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В Ростове перед судом предстанет экс-глава Первомайского района

В Ростове перед судом предстанет экс-глава Первомайского района
В Ростове бывший глава Первомайского района предстанет перед судом. Артур Григорян обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, не менее 86 предпринимателей работали в Первомайском районе без разрешительных документов. При этом доходы от незаконных нестационарных объектов в бюджет города не поступали. Экс-глава, используя свои должностные полномочия, давал подчиненным незаконные указания не принимать меры по пресечению теневой торговли. Таким образом, бюджет города понес материальный ущерб.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Если Артура Григоряна признают виновным по статье о превышении должностных полномочий, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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