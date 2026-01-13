Желтый уровень погодной опасности продлили до 16 января в Ростовской области

Фото: Гидромедцентр РФ

В Ростовской области продлен «желтый» уровень погодной опасности, объявленный ранее из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Гидромедцентр России.Напомним, предупреждение о потенциально опасной погоде с налипанием снега и гололедицей было объявлено 12 января и должно было закончиться 13 января. Однако, по новым данным синоптиков, сложные погодные условия сохранятся и в последующие дни.Согласно прогнозам, с 21:00 14 января до 09:00 15 января в отдельных районах области ожидается туман, значительно ухудшающий видимость на дорогах.Кроме того, с 18:00 14 января до 19:00 16 января синоптики прогнозируют образование изморози и гололедицы.В связи с этим, ГИБДД настоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также избегать резких маневров. Пешеходам следует снимать наушники, переходить дорогу только в установленных местах и убеждаться в безопасности перехода.