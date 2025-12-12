На Дону объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и возможной метели

Фото: Гидромедцентр РФ

В Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за надвигающихся неблагоприятных явлений, включая гололед и вероятность снежной бури. Информация предоставлена Гидрометцентром России.Объявление желтого уровня говорит о наличии метеорологических условий, которые могут представлять опасность. В ряде районов Ростовской области ожидается образование гололедицы и изморози, в некоторых местах – метель, а также усиление ветра до 20 метров в секунду и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Сложные погодные условия сохранятся, по крайней мере, до конца текущих выходных дней.В связи с ухудшением погодных условий повышается риск возникновения различных происшествий. Гололед может привести к увеличению количества ДТП. На обледенелой дороге сцепление колес с дорожным покрытием ухудшается, что увеличивает тормозной путь и снижает контроль над автомобилем. Водителям настоятельно рекомендуется быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и проявлять максимум внимания на дорогах.Пешеходам следует избегать нахождения вблизи линий электропередачи, ветхих зданий и деревьев. Необходимо быть особенно внимательными на тротуарах из-за опасности падений и получения травм, обусловленных гололедом.