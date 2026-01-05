Желтый уровень опасности: Ростовскую область накроют гололед и туман на все праздничные дни

Фото: скриншот

Жителям Ростовской области следует быть особенно осторожными во время новогодних каникул: Росгидрометцентр России объявил в регионе желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого тумана и гололеда.Предупреждение будет действовать с 19:00 сегодняшнего дня, 5 января, и до 18:00 8 января. Синоптики прогнозируют образование гололеда на дорогах и ухудшение видимости из-за тумана, что может существенно осложнить дорожную обстановку и повысить риск ДТП.Желтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны. Спасатели обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать дистанцию и снижать скорость. Пешеходам, в свою очередь, рекомендуется снимать наушники и переходить дорогу только в установленных для этого местах, убедившись в безопасности.