Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Желтый уровень опасности: Ростовскую область накроют гололед и туман на все праздничные дни

Желтый уровень опасности: Ростовскую область накроют гололед и туман на все праздничные дни

Жителям Ростовской области следует быть особенно осторожными во время новогодних каникул: Росгидрометцентр России объявил в регионе желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого тумана и гололеда.

Предупреждение будет действовать с 19:00 сегодняшнего дня, 5 января, и до 18:00 8 января. Синоптики прогнозируют образование гололеда на дорогах и ухудшение видимости из-за тумана, что может существенно осложнить дорожную обстановку и повысить риск ДТП.

Желтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны. Спасатели обращаются к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать дистанцию и снижать скорость. Пешеходам, в свою очередь, рекомендуется снимать наушники и переходить дорогу только в установленных для этого местах, убедившись в безопасности.
Фото: скриншот
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.