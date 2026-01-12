Фото: Скриншот

В Ростовской области введен желтый уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Гидрометцентра.Желтый уровень погодной опасности говорит о неблагоприятных явлениях. Согласно данным специалистов, в течение 12 января местами в регионе прогнозируются сильный ветер. Его порывы будут варьироваться от 15 до 20 метров в секунду, а по южной половине области - от 21 до 23 метров в секунду. В этот же день метеорологи предупреждают о густом тумане. А до 13 января будут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения. Также местами по югу - налипание снега.Автовладельцам рекомендуется быть предельно внимательными за рулем. Нужно снижать скорость и избегать резких маневров. В свою очередь пешеходам необходимо использовать светоотражающие элементы на одежде и переходить дорогу в установленных для этого местах.