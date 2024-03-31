В Каменском районе из-за ремонтных работ 1 апреля закроют ж/д переезд

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В Каменском районе 1 апреля закроют железнодорожный переезд. Информацию этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва — Волгоград».Для транспортных средств движение будет перекрыто с 8:00 до 18:00 на 351-м километре трассы Р260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Неудобства связаны с ремонтными работами на железнодорожном переезде.На время закрытия автомобилистам рекомендуют пользоваться альтернативным маршрутом. Объехать этот участок можно будет через улицы Профильную и Героев Пионеров в Каменске-Шахтинском.