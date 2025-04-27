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В Ростове временно закроют железнодорожный переезд на улице Нансена

В Ростове временно закроют железнодорожный переезд на улице Нансена

В конце апреля в Ростове будет перекрыт проезд через железнодорожный переезд. Информация об этом появилась на официальном сайте Северо-Кавказской железной дороги.

Во вторник, 29 апреля, с девяти утра до трех часов дня будет частично ограничено движение транспортных средств по улице Нансена. Причиной тому являются запланированные ремонтные работы, которые будут проводиться в обозначенный период времени.

Движение будет ограничено на железнодорожном переезде, расположенном на 1 221-м километре улицы Нансена, недалеко от пересечения с улицей Мечникова.

Водителям рекомендуется заранее скорректировать свои маршруты, учитывая данную информацию, при планировании передвижений по городу.
Фото: Donday
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