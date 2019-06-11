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«Земляничное» полнолуние смогут увидеть жители Ростовской области

«Земляничное» полнолуние смогут увидеть жители Ростовской области
Над Ростовской областью взойдёт «земляничная» Луна. Спутник Земли во всей его красе можно будет наблюдать 17 июня с 11:31. Об этом сообщили в «Московском планетарии».

Ночью дончане увидят яркое и идеально круглое небесное тело. В этот период оно вступит в противостояние с Солнцем, которое полностью его осветит. Такие события случаются приблизительно один раз в месяц.

В планетарии рассказали, что для народов древности это был особый период. Летом в дневное время они не могли работать из-за жары. Ночью же полная Луна освещала улицы и поля, и когда зной спадал, рабочие начинали трудиться.

Июньское полнолуние называют «земляничным», или «розовым». Дело в том, что раньше в этот день люди выходили собирать эту сладкую ягоду.

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