«Земляничное» полнолуние смогут увидеть жители Ростовской области



Над Ростовской областью взойдёт «земляничная» Луна. Спутник Земли во всей его красе можно будет наблюдать 17 июня с 11:31. Об этом сообщили в «Московском планетарии».



Ночью дончане увидят яркое и идеально круглое небесное тело. В этот период оно вступит в противостояние с Солнцем, которое полностью его осветит. Такие события случаются приблизительно один раз в месяц.



В планетарии рассказали, что для народов древности это был особый период. Летом в дневное время они не могли работать из-за жары. Ночью же полная Луна освещала улицы и поля, и когда зной спадал, рабочие начинали трудиться.



Июньское полнолуние называют «земляничным», или «розовым». Дело в том, что раньше в этот день люди выходили собирать эту сладкую ягоду.