В небе над Ростовской областью можно наблюдать метеорный поток Персеиды



Планета Земля вошла в метеорный поток Персеиды. Его активность выпадает каждый год на период с 17 июля по 24 августа. Поток наблюдается со стороны созвездия Персея. Явление можно наблюдать из всех точек России.



Пик звездопада обычно выпадает на 12-13 августа. В этот период ожидается полнолуние, так что, к сожалению, самую активную фазу Персеид дончане не увидят. Спутник полностью засветит небосклон, так что даже оптическое оборудование не поможет. Об этом рассказали в Донской астрономической обсерватории.



Обычно астрономы начинают наблюдать за звездопадом за две недели до и через две недели после его пика.



Поток Персеиды — один самых крупных. Он образован остатками «хвоста» кометы Свифта-Таттла. Земля каждый год проходит через этот шлейф, хоть сама комета приближается к нашей планете только раз в 135 лет. В космосе остаются мельчайшие частицы кометы размером от нескольких миллиметров до десятка сантиметров. Каждый год наблюдается разная активность Персеид. Специалисты в обсерватории добавили, что сейчас он «мельчает». Раньше можно было увидеть до 140 метеоров в минуту, сейчас количество снижается до 20.



Сейчас в небе можно наблюдать последние крохи потока Эта-Аквариды, который начался в мае.