Затопило вход: жители улицы Балочной в Ростове не могут попасть в свои дома

Жители Ростова-на-Дону прислали в редакцию видео с Балочной улицы, 25. Хозяева рассказали, что после каждого сильного дождя им приходится сушить весь дом. Вода доходит до окон и затапливает машины по крышу.Звонок поступил от Аллы Коваленко, проживающей в Первомайском районе. Женщина буквально плакала, описывая ситуацию, которая происходит каждый раз после ливней и штормовых явлений. Жители не раз обращались в администрацию за помощью, но всегда слышали один ответ: издержки погодных условий. Дело в том, что частный дом на улице Балочной, 25 располагается в «котловане», куда каждый раз стекает вода.Пока женщина рассказывала о происходящем в доме и во дворе, другая жительница Балканской спасала свою машину. Виктория Бойцова прислала фото и видео затопленной улицы. Вода поднялась до окон дома, и это ещё не предел, потому что ливень продолжается. На частной территории плавают вещи и бытовые предметы.Улицы Первомайского района утопают в воде. Люди не могут уехать на работу, потому что их транспортные средства затопило. Такая нелётная погода, по словам метеорологов, продержится до 18 июля.