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Компанию из Москвы оштрафовали за нарушения при ремонте Нахичеванского театра

Компанию из Москвы оштрафовали за нарушения при ремонте Нахичеванского театра
Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по делу реставрации Нахичеванского городского театра. С московской строительной компании ООО «Эсгал» взыскали 900 тысяч рублей. Деньги должны быть направлены «Ростовскому-на-Дону академическому молодежному театру» («РАМТ»).

В марте 2024 года «РАМТ» и «Эсгал» заключили договор на работы по сохранению здания Нахичеванского городского театра. Однако работы пошли не по плану. В июне помещения памятника архитектуры залило дождем. Это произошло после того, как подрядчик снял мягкую кровлю.

Согласно контракту московская компания должна отремонтировать комнаты и залы, которые были повреждены непогодой. Однако организация этого не сделала. Вдобавок она привлекла к работам субподрядчика, у которого не было необходимой лицензии.

За причиненный ущерб и нарушение договора со строительной компании взыскали 900 тысяч рублей.
Фото: Гугл.Карты
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