Компанию из Москвы оштрафовали за нарушения при ремонте Нахичеванского театра

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Арбитражный суд Ростовской области вынес решение по делу реставрации Нахичеванского городского театра. С московской строительной компании ООО «Эсгал» взыскали 900 тысяч рублей. Деньги должны быть направлены «Ростовскому-на-Дону академическому молодежному театру» («РАМТ»).В марте 2024 года «РАМТ» и «Эсгал» заключили договор на работы по сохранению здания Нахичеванского городского театра. Однако работы пошли не по плану. В июне помещения памятника архитектуры залило дождем. Это произошло после того, как подрядчик снял мягкую кровлю.Согласно контракту московская компания должна отремонтировать комнаты и залы, которые были повреждены непогодой. Однако организация этого не сделала. Вдобавок она привлекла к работам субподрядчика, у которого не было необходимой лицензии.За причиненный ущерб и нарушение договора со строительной компании взыскали 900 тысяч рублей.