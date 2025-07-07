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В Ростовской области на торги выставили долги и здания строительной компании

В Ростовской области на торги выставили долги и здания строительной компании

В Ростовской области объявлены торги по продаже активов обанкротившейся строительной фирмы ООО «Брисив», включая дебиторскую задолженность и недвижимость. Соответствующее объявление размещено на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукционе планируется реализовать право требования долга к компании в размере 1,3 миллиона рублей, возникшего еще в 2016 году в связи с неоплаченными услугами по транспортировке. Помимо этого, за 1,7 миллиона рублей предлагаются к приобретению шесть зданий и пять земельных участков, находящихся в хуторе Ароматном Верхнедонского района.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 августа. Стоит отметить, что это не первая попытка реализации имущества ООО «Брисив». Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

Компания ООО «Брисив» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в сентябре 2014 года и специализировалась на оптовой торговле сельскохозяйственной техникой, оборудованием и инструментами. В апреле 2021 года компания была признана банкротом.
Фото: Donday
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